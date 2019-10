ŽABAC PIPKAO MILIJANU I LJUBIO JE PO VRATU: Milojko kipti od BESA, pa ga je raskrinkao cimer! Božić uzeo PARE ZA SVADBU OD ŽENE!

Milutin Radosavljević Mili stao je na stranu Milijane Božić i tvrdi da ona nema lep život sa Milojkom, pa je zato završila sa Žapcem u tuš kabini.

Mili tvrdi da Milijana traži ono što joj nedostaje.

foto: Printscreen/Happy

"Gospodin Žabac je sada napravio presek, ponudio joj je auto i to će biti prava ljubavna priča, verovali ili ne. Prvo, razlika u godinama se plaća debelo! Pod broj 2, Milojko je uzeo od Milijane pare za svadbu! Da li je u redu da jedan čovek od 76 godina uzme pare od devojčice koja ima 21 godinu? On joj neće ništa ostaviti, neće imati ni krov nad glavom", rekao je Mili.

foto: Happy screenshot

"To je bolest, ona je s njim iz sažaljenja, a to je najgore. Žabac je zdraviji. Evo da vam kažem, ona je morala da zapiše sve što je kupovala u prodavnici i da mu donese. Kupio joj je čak i falš prsten! On je ovde doneo kobasice kad je dolazio", ispričao je Mili svoja zapažanja.

Žabac se potom nadovezao i priznao šta je Milijana od njega tražila.

"Da se malo poljubimo. Nije sramota poljubiti mladu devojku u vrat i tako to. Ja sam znao gde da pipam, nisam hteo da budem vulgaran", objasnio je Žabac.

"Ti samo lažeš! Sinoć si bio pijan! Nisam ja prva prišla, sedela sam sa Jelenom, a ti si mi prišao s leđa", rekla je Milijana.

foto: Printscreen/Happy

