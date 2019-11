ONA IZGLEDA BOLJE OD MAJE, MINE I MIONE ZAJEDNO: Tomovićeva devojka ulazi u RIJALITI, a evo koje obećanje joj je dao crnogorski KAZANOVA! (VIDEO)

Vladimir Tomović progovorio je o devojkama sa kojima je bio blizak u rijalitiju, pa onda i svojoj devojci koja ga čeka napolju.

Crnogorac je poznat kao veliki zavodnik, ali ipak ima devojku u spoljnjem svetu.

"Krajnji rok mi je Nova godina, znam zašto sam ovde pozvan. Pozvan sam da televizija bude gledanija. Ako do Nove godine ostanem dosledan, i ne budem imao s*ks, znaću da je to sa devojkom koja me čeka napolju ono pravo. Ako ona uđe ovde, ona izgleda bolje od svih njih zajedno. Možda sam ja nju idealizovao, ali voleo bih da dođe, da mi kaže da sam pogrešio. Ona ne želi da se pojavljuje, ne da me nije sramota, nego bi mi bila čast da budem predstavljen kao njen momak. Ja sam prvi hteo da uđe sa mnom u rijaliti, ali ona ima ozbiljan posao. Ako dođe da mi pruži podršku za Novu godinu, biću presrećan", rekao je Vladimir voditelju.

Vladimir je prokomentarisao odnos sa Majom Marinković, koja je nedavno ušla u "Zadrugu", ali i sa Minom Vrbaški za koju tvrdi da ga je izdala.

"Maja je ušla da oponaša Staniju Dobrojević, ajde da to radi dobro... Maja je individua za sebe, koja može da završi priču u rijalitiju, ali to radi na silu. Ona se izjasnila da joj se fizički dopadam, izjavila je da se stidi što je ušla u taj emotivni koš. Mina me je izdala kao čovek, svo to drugarstvo palo je kada me je izdala. Dva zadnja dana sam se povukao u sebe, nisam verovao da sam sa 38 godina obmanut. Rekao sam joj da me je prodala jeftino, da je mogla skuplje...Nisam ovoga puta spreman da pređem preko toga", izjavio je Cnogorac.

