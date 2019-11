ŠOKANTNO! SRPSKI POLITIČAR BIO SA MILIJANOM: J*bao sam je MALOLETNU! Opisao svaki detalj njihove vrele akcije!

Učesnica rijalitija "Parovi"Milijana Božić imala je burniju prošlost nego što se zamisliti može, a još od tinejdžerskog doba opštila je sa muškarcima koji su stariji od njenog oca.

foto: Printscreen/Happy

Naime, jedan političar iz srca Srbije ispričao je šokantne detalje veze koju je imao sa njom.

"Milijanu sam upoznao preko svog dobrog prijatelja koji je bio u šemi s njom. Došli su skupa kod mene i on mi je dao zeleno svetlo da mogu da joj se udvaram, mada sam se prvo opirao tome jer sam video da je premlada. U njenim očima sam video živu vatru i otvoren poziv na seks. Sa jedne strane je bila devojčica, a sa druge mi se otvoreno nabacivala. Pogledao sam prijatelja, a on mi je signalizirao da će da ode io stavi nas same. Tako je i bilo. Rekao je da ide nešto da završi, a Milijana se ni uskomešala nije, videlo se da joj se ostaje sa mnom. Pomislio sam da treba da je oteram jer je maloletna i može velike probleme da mi napravi", otkrio je političar koji zbog porodice i ugleda želi da ostane anoniman.

Čovek otkriva kako ga je tada maloletna Milijana odvukla u krevet iako je isprva pokušao da joj odoli.

"Kažem ja njoj: "Devojčice, ajmo dole da siđemo do jednog restorana da nešto pojedemo i sačekamo Milana", kad ona reče: "Ma nisam gladna hrane, nego svidaš se, a pogrešio si, nisam devojčica". Pravo da vam kažem prošla me neka jeza jer imam unuku njenih godina. Opirao sam se hemiji koja se osetila u vazduhu, ali sam na kraju popustio. Rekao sam joj da idemo na jedno mesto pošto sam je poljubio. Krenula je jedva dočekavši, đavolasto se smeškajući", prepričava bivši partner žene rijaliti-zvezde Milojka Božića.

foto: Printscreen/Happy

Opisujući odnos sa Milijanom, srpski političar je pričao kao da donosi delove erotske priče. "Odveo sam Milijanu van grada u jedan motel kod svog prijatelja, gde moje kolege vode švalerke. Ona me je još u kolima ljubila po vratu i dodirivala me po butinama. Jedva sam ostajao pribran. Među nama je postalo tako tesno i jedva sam čekao da je zgrabim i dam joj ono što joj se u očima videlo da želi. Penjući se ka sobi, Milijana je išla ispred mene krećući se unazad. Kikotala se i držala me za ruke i konačno smo ušli u sobu. Dok sam otključavao vrata, uhvatila me je za zadnjicu. Bacili smo jakne i ključeve na pod, a Milijana je delovala samouvereno i sigurno u sebe, kao da je prostitutka", pričao je.

"Gurnula me je na krevet i popela se na mene, opkoračivši me nogama oko struka, držeći moje ruke dignute iza glave, kao da sam uhapšen. Onda je ustala, otkopčala mi je šlic i uhvatila me je za polni organ. Ume mala da uzbudi brzo, bio sam kao zec. Znate šta, sramota je da pričam za novine, ali popušila mi je kao nijedna pre. Dok me je zadovoljavala, Milijana me je gledala u očii smejala se. Ona je lucidna, siguran sam, a koliko je pohotna, nemam reči. Uvek ću sveže pamtiti taj dan", zaključio je Bogdanovićkin bivši.

Političar kaže da se još jednom video sa Božićevom i da je drugi seks bio manje uzbudljiv. Zaključuje da su kontakt prekinuli bez svađe i samo iz razloga što im se putevi više nisu ukrštali

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/Rijaliti/Foto

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir