MARIJA KULIĆ GRCALA I KUDILA! Jedva je do vazduha dolazila od suza: Ovo ju je mnogo POVREDILO!

Marija Kulić danas je otvorila dušu za crnom stolom "Zadruge", pa i zaplakala pred cimerima kao nikada pre govoreći o tome koliko je povređena. Ona je započela "sitno" - od raspodele budžeta, pa sve preko ćerke Miljane, i to tako da je jedva na kraju dolazila do vazduha od suza koje su samo lile niz njeno lice.

"Podela je bila katastrofalna, kao i prethodne tri nedelje. Treba da čujemo mišljenje, niko od nas nije čuo kome bi koliko dao. Svi ovi sujetni, neka se isfoliraju da budu dostojanstveni, da budžet dostojanstveno prihvate, ovo traje mesecima. Skrenuću pažnju i Miljani, ja želi da čujem ko dobija koji budžet", rekla je ona, pa nastavila:

"Što se tiče 'Zadrugovizije', valjda ste ukapirali šta se ceni na tim takmičenja. To je takmičenje u formatu zabavno-humorističnog programa. Ako je tema strah, trebalo je da to pokažete i da ispunite zadatak. Pobedio je strah, jeste Tara zaslužno pobedila. Ocenjivao se najveći strah, svaka čast, Tara. Ne znam kako bi Miljana izdržala, a pritom si najmlađa. Uvek je bilo sujete i ljubomore, što je pokazala i Miljana. Mnogi ljudi to drže u sebi, ona to pokaže, zato je i osuđena od strane zadrugara", ispričala je Kulićka.

foto: Printscreen

"Ja nikada nisam bila u lošim odnosima sa zadrugarima zbog svog ponašanja, već zbog Miljane. Ko pretera prema njoj, ona ume da odvratno vrati. Rekla sam joj da okrene igru, da ne radi neke stvari koje sam videla da radi. Ali svi ljudi koji su nju ogovarali, prave se psihijatri, analitičari, stručnjaci, samo što nisu sudski veštaci. Dele dijagnoze, lekove... Ja sa tim ljudima kao majka, i da hoću, ne mogu da budem u dobrom odnosu", rekla je Marija, pa i nastavila o odnosima:

"Juče me je pogodilo, bilo mi je žao, kada mi je rekla da je niko nije ponudio od onih silnih paketa. Znam da će ona svakome da da. Boli me kad ti svima daješ i uzimaš od mene da podeliš, a oni tebi ne", izgovorila je ona pa počela da plače.

"To nije istina", ubacio se brzo Janjuš.

"Ja sam vam tražila", odgovorila mu je Marija.

"Ja sam joj dao pivo i slatko, vratila je", nastavio je Janjuš.

"Ona laže", dobacio je Đedović.

"Jedna devojka treba da se zapita ovde, ja sam uvek tu bila za nju, biću i dalje, prepisaću to njenim godinama. Možda je zaboravila, ne bih volela da zaboravi neke ljude koji su bili tu za nju od početka. Ona sama zna ko je", rekla je Marija, ne želeći da otkriva ko je u pitanju.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir