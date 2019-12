ON JE SAMO OVDE SA ŽENAMA! Napolju ga nikad nisam video s jednom: Mesur žestoko opleo po Tomoviću!

Mensur Ajdarpašić kao gost zadrugarskog radija žestoko je potkačio Vladimira Tomovića. Naime, on je istakao kako ga van rijalitija nikada nije video sa devojkom, te da i nema mnogo prijatelja oko sebe.

"On kao pravi sportista nikad neće prihvatiti poraz, zato ću ja uvek biti u prednosti. Meni je poznato da Vladimir otkad je ušao u 'Zadrugu'... ja samo od tada znam da je on u odnosu sa ženskim osobama. To znači da ja njega nikada u privatnom životu nisam video sa devojkom. A, koliko mi je poznato, on napolju i nema nekih prijatelja. On pominje neke veze za koje ja nisam čuo, ne znam da li neko drugi zna. Da je bilo tako nešto, ja bih znao! Sve što je on napolju radio", razvezdao je Mensur svoj jezik u "Amneziji" kod Bore i Čolaka.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir