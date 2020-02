MARKO MILJKOVIĆ NIJE SKRIVAO EMOCIJE: Nedostaje mi Luna, SVE ME PODSEĆA na nju! (VIDEO)

Marko Miljković je priznao da li mu nedostaje prisustvo sada već bivše devojke Lune Đogani, sa kojom je ljubavnu priču otpočeo u prethodnoj sezoni.

foto: Printscreen/Youtube

Ulazak Marka Miljkovića u aktulenu sezonu rijaliti programa "Zadruga 3" pomrsio je sve konce, a on je već prvoga dana razgovarao sa Dvetom mudrosti u Rajskom vrtu gde mu je "Drvo" postavilo neka pitanja vezana za Lunu.

"Da li ti neko nedostaje u "Zadruzi"?" direktno je pitalo Drvo.

"Ih, Drvo, ti odmah "S neba pa...". Ima, naravno! Pričaćemo", odgovorio je Miljković.

foto: Printscreen/Youtube

"Da li ti nedotaje Luna?", pitalo je Drvo još direktnije.

"Da, dva meseca smo u raskidu. Naravno da mi nedostaje, ali mi smo raskinuli, šta je, tu je. Podseća me malo, ali s obzirom da sam pričao sa ljudima, to mi pomaže da ne razmišljam. Iskren, da budem, sve me podseća na nju. Pravo da ti kažem, nije ona mnogo šetala sa mnom, ali jednostavno prostor me podseća na nju. Što se tiče šetnje, više sam je molio nju da šetamo, iznosio je iz kuće. Više je ona bila unutra, a ja vani", govorio je Miljković.

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir