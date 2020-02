IVANA KRUNIĆ NE PRESTAJE SA HISTERIJOM! A zadrugari samo dolivaju ulje na vatru: Ti si rekla da imaš 11 orgazama DNEVNO!

Ivana Krunić i danas je histerisala zbog toga što joj je dečko Bane u okviru zadrugarske igrice jeo keks sa butina. Tokom "Pitanja novinara" nimalo joj nije bilo lako dok je pokušavala da objasni koliko joj je bilo neprijatno, te zašto joj je ova rijaliti zabava postala kao noćna mora.

"Kada sam na bini, nemam problem ni da budem u tanga bodiju. Ali jeste keks s polnog organa... Mene Tomović nikada nije pipnuo za s*se, d*pe ili bilo šta. Bane je pazio, jer zna da ja ne želim da radim to", objašnjavala je Ivana.

"Ali znaš kako se on ružno osećao kada si ti bacila taj keks?" nadovezao se David.

"Bane je pokušao da me smiri, da me poljubi, da me zagolica... Da bih se opustila. Prvo mi je bilo ponižavajuće gde je završio taj keks. Ja sam Banetu pre toga rekla da se meni ne dopada to i zamolila sam ga da odustanemo", nastavila je ona.

"To je jedna sasvim obična igrica u kojoj si ti obučena kompletno i u kojoj tvoj dečko jede keks sa sebe. Ti ovde samo s Tomovićem što nisi imala s*ks", uključio se i voditelj u raspravu.

"Mene Tomović nikada nije uhvatio. Meni je bilo neprijatno", histerisala je ona.

"Da je bio Tomović, da li bi jela?" upitao ju je Milan, a onda mu je brzo odgovorila: "Ne bih dozvolila ni da mi je najbolja drugarica."

"Ti si rekla Bori da si ti nimfomanka u s*ksu i da imaš 11 orgazama dnevno, a ovo je bila jedna igrica", nastavio je, pak, on.

"Ja sam ovde pričala o svemu i svačemu, ali nisam ovde želela da ima slika gde je on zagnjurio između mojih nogu sa svojom glavom", konkretna je bila Ivana, a onda se posvađala sa Borom i Mlađom.

Tada, "na scenu" je stupila i Aleksandra.

"Sve sam videla šta je radila sa Tomovićem. Ivana, ovo je bila igrica. To nije ništa strašno", uveravala je ona svoju cimerku.

"Pa Tomović te je nabijao na k*rac", žestok je bio Mića.

Ivana je naspustila crni sto i izašla u dvorište da plače nakon rasprave i sa Borom. Bane Čolak tada je dobio reč, pa izjavio:

"Sve što sam rekao - stojim iza toga. Ja i dalje mislim da je to foliranje, ona se tada naljuti na mene.... Ja ne mogu da shvatim da je ona tako reagovala, ali ona ima takvo viđenje toga. Nije mi normlano da se ona tako ponaša", zbunjen je i dalje bio Bane.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir