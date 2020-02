EDIS NA IVICI SUZA I DRHTAVIM GLASOM OTKRIO KOLIKO MU NEDOSTAJU DECA! A evo šta bi pitao Zilhu da su se SRELI na SUDU!

Edis Fetić je odmah nakon napuštanja suda, sa suzama u očima otkrio koliko mu nedostaju deca. Takođe je progovorio o tužbi, razvodu i još uvek zakonitoj supruzi, ali i o njegovom odnosu sa Draganom Mitar.

"Tužba je meni stigla juče, ja sam tu tužbu pročitao. U tužbi se traži 50% od zarađenog honorara u rijalitiju. Ona to traži za decu, ja to donekle opravdavam. Jedino što je mene tu malo zabolelo jeste što je navedeno da deca nemaju sredstva za izdržavanje. Naravno da imaju, ja sam ta sredstva ostavio pre nego što sam ušao. U sudnici mi je rečeno da je podneta i tužba za razvod braka i tužba za raspodelu imovine", rekao je Edis i dodao:

foto: Printscreen

"Očekivao sam da će Zilha da podnese papire za razvod braka. U mom i Draganinom odnosu to ništa neće promeniti. Mi jako dobro komuniciramo. Tamo su uslovi za održavanje veze jako teški. Ja se nosim sa svime, i ona je imala iza sebe težak period, ali uspeo sam i nju malo da smirim. Ušli smo u neki bolji tok, pa videćemo kako će to da ide. U svakom slučaju Dragani neće biti ni drago, a ni loše zbog mog razvoda. Papirološki nama to znači", rekao je Edo, a onda progovorio o tome što se Zilha nije danas pojavila na sudu, ali i o tome koliko mu je teško što nije video svoju decu.

"Ne znam zašto se nije pojavila. U jednom trenutku sam mislio da će se pojaviti, a onda da neće. Zadnjih godinu dana za neke stvari za koje sam bio siguran da neće uraditi, uradila je. Neke stvari su me mnogo povredile. To su stvari koje sam ja mislio da sam rešio napolju. Mogla je da sačeka da se sve ovo završi i da razgovaramo da vidimo gde smo, šta smo. I da se pojavila danas, mislim da ne bismo imali nikakvu komunikaciju, pitao bih je samo za decu. Mislim da je bilo okej da vidim decu, nadao sam se da ću ih bar na trenutak videti. Nedostaju mi", rekao Edo drhtavim glasom, a oči su mu bile pune suza i dodaje:

foto: Printscreen

"Ja bih voleo da to bude sporazumno, nemamo 15 godina, možemo da se dogovorimo", rekao je Fetić o razvodu, a onda je progovorio o odnosu sa Draganom Mitar, kao i njihovim žestokim svađama u rijalitiju.

"Ja je takvu ne poznajem, to se napolju nije dešavalo. Moram da je opravdam sa te strane. Unutra je konstantno neki pritisak. Ja znam nekad to da izazovem kod nje. Posle prvog puta ona je sebi obećala da neće. Kako znam da joj izazovem ljubav, tako znam i bes da joj izazovem. Ništa to nije strašno, sve su to emocije, to se ljudima u napolju dešava.", rekao je Edo.

foto: Printscreen, Magazin In

Kurir.rs / Pink.rs, Foto: Printskrin

Kurir