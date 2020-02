IVANA HOĆE DA ISKOČI IZ ROĐENE KOŽE! Gori zbog Natašinog poljupca SA MILIJEM!

Nataša i Mili poljubili su se tokom žurke prethodne večeri u vili "Parova", a Ivani Mitrović to je veoma teško palo. Ona nije krila svoja osećanja, pa ni prema Miliju, kom je, kako kaže, sve jasno dala do znanja.

Bes i ljubomora doveli su je čak i do nervnog sloma. Dugo je provela plačući zbog tog poljupca i dozivajući Milija po imenu.

"Ja nisam uradila ništa što bi Milija i mene dovelo u opasnost. Rekla sam da sam zaljubljena. Meni je Nataša rekla juče da neće imati ništa sa Milijem. Ona je to prekršila. Ja ne mogu da ga vidim sa drugom ženom, ne podnosim to, zato sam histerisala. Dala sam Miliju dosta do znanja da je on moj tip. Mene ni jedan muškarac u kući ne zanima više", izjavila je Ivana Mitrović.

"Mili je lak muškarac. Mislim da će ipak završiti sa Ivanom", rekla je Jasmina Ana.

foto: Printscreen/Happy

Kurir.rs/Happy/Foto: Happy screenshot

Kurir