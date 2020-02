MATORA JE BRZO PRIHVATILA OVU NEPRISTOJNU PONUDU! Šta li će reći Sanja? (FOTO)

Jovana Tomić Matora zajedno sa Erminom Pašović izvela je hit svoje devojke u okviru "Zadrugovizije", a za potrebe nastupa nosila je plavu periku, gomilu lažnih tetovaža i pink kupaći kostim koji je malo šta ostavio mašti.

Zadrugarke su se ludo zabavile na sceni, a najveću i najneobičniju pohvalu odnela je Matora, koja je uspela da dobije zagrljaj od Gastoza koji je bio u žiriju, a onda i nešto više.

Naime, pre nego što je sišao do scene, on je prokomentarisao kako bi "bila šteta da ne pipne njenu gu*u", a pošto su se pozdravili on ju je baš tu i poljubio. Svi su prasnuli u smeh istog trenutka pošto se to dogodilo, međutim, na društvenim mrežama pojavili su se i komentari poput - šta li će joj reći Sanja? Ipak, ovu nepristojnu ponudu brzo je prihvatila, pa napravila totalni lom usred "Zadrugovizije".

