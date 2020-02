NISAM BILA ANIMIR DAMA! Nataša Pajović progovorila: Evo šta je STVARNO radila na moru i nerado uzimala bakšiš ZA TO!

Nataša Pajović u okviru "Parografa" u rijaliti vili u Zemunu tokom četvrtog pitanja osvrnula se na Orneline optužbe da je bila animir dama na moru. Kako je istakla, ona je samo konobarisala, a stariji muškarac s kojim je bila u vezi nije je finansirao.

"Niko me tamo nije finansirao! Sve te priče koje je Ornela iznela u emisiji pre neki dan, da sam bila animir dama na moru, nisu istinite. Šokirala sam se na njene reči. Ja sam bila konobarica u Beranama u Crnoj Gori. Uglavnom sam radila druge smene. Bilo je bakšiša, ali nerado sam to uzimala. Što se tiče starijeg muškarca, bila sa sa njim u vezi, ali nije me finansirao", zaključila je Nataša, a poligraf je pokazao da je govorila istinu.

