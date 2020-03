BRENDON ZBOG OVOG PROBLEMA NE MOŽE NI SA KIM U KREVET! Pevačica ga pritisla, ali on se ne da! NIJE MU LAKO! (VIDEO)

Branislav Radonić Brendon objasnio je nekolicini rijaliti cimera da mesečari, te da zbog toga niko ne spava kod njega. Zorica Marković, pak, nikako da mu poveruje, te je morao da otkrije i kakav ritual ima pred spavanje, te koliko mu to pomaže.

"I to što si rekla da znaš ko je spavao kod mene, to si lupila. Niko ne spava kod mene, baš zbog mog mesečarenja", istakao je on.

"Znači nikad nije prespavala tvoja devojka kod tebe?" pitala ga je Luna.

"Ne, ne. Može da bude celu noć kod mene, a onda da ode kući. Ja imam poseban ritual, ja zaključam ulazna vrata, zaključam vrata od hodnika i ključ stavim u kupatilo. I ujutru mi jednom poštar zvonio, nisam znao gde mi je ključ", ispričao je Brendon.

"I to si video dok si mesečario. Ljubavi, ja te volim, ali ne možeš ove mentalne igre sa mnom", nadovezala se Zorica.

