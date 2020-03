GAGI JE LOPOV I KLOŠAR KOJI BIJE ŽENE! Fetić bez dlake na jeziku: Sve sam ja to čuo od Anabele! BESAN!

Edis Fetić rekao je za Gagija da je "lopov i klošar koji bije žene", a to mišljenje stekao je u razgovoru sa njegovom bivšom suprugom Anabelom Atijas. On je za crnim stolom objasnio da "ne postoji ništa što bi moglo takav postupak densera da opravda, posebno u njegovim očima, koji ima majku, sestre i ćerke."

"To nema veze sa budžetom. To je na osnovu onoga što sam juče čuo od Anabele. Rekao sam da je to klošarski postupak i da ja imam i ćerke i sestre i majku i da ništa ne može da opravda njegov postupak", izjavio je Edo.

"Dobro, 'ajde", oglasio se na kratko Gagi.

foto: Printscreen

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

Kurir