REKAO MI JE DA ĆU MOLITI ZA ŽIVOT: Ermina se uplašila jezivih PRETNJI, više neće ni priči ovom cimeru!

Ermina Pašović se požalila Luni Đogani i Anabeli Atijas na reči koje joj je uputio Mensur Ajdarpašić.

Ona je priznala kakvu grešku je napravila na početku.

"Nazvala sam ga vehabijom, to nije na nacionalnoj osnovi. On je meni rekao da sam izdala svoju verospovest da ću p*šati krv i moliti ga za život, evo mi Zorice žive. I to mi on stalno preti. Ja i Zorica ćutimo sada, jer nećemo više da pravimo žrtve od njega", rekla je ona, pa dodala:

"Ma on je poludeo jer su ga Tara i Kendi ugasili večeras. On je gledao u detalje. Želi da se priča vrti oko njega, da bude kao Tomović, da se priča o njemu."

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

