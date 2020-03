BIVŠA GAGIJEVA VERENICA NEĆE VIŠE DA ĆUTI! Đogani je MARISAO i Milenu, a ona mu se sad OSVETILA za sve! Žao joj samo NJE

Otkako jeAnabela ušla u rijaliti “Zadruga”, ne prestaje da se iznosi prljav veš porodice Đogani, a Gagijeva bivša devojka ističe da je u celoj priči žrtva Luna, koja samo želi da je neko voli i bude uz nju.

Milena Mikić, bivša verenica Gagija Đoganija kojeg je nakon četiri godine veze ostavila, kada ga je optužila za fizičko zlostavljanje, česta je tema u rijalitiju. Oko nje polemišu uglavnom Anabela i Gagi.

- Uglavnom pogledam „Zadrugu“, pogotovo u poslednjih par dana kada sam im ja očigledno glavna tema za raspravu. Toliko imaju tema za razgovor posle dvadeset i pet godina poznanstva, da ne bi trebalo ja da im budem ni u malom mozgu. Naše teme su zatvorene i između mene i Gagija i između mene i Anabele. Ne želim da budem deo polusveta i ljudi koji se predstavljaju kao najveći neprijatelji svoje porodice. Poštovaću ih samo kao roditelje tri zlatne devojčice - kaže Milena i potvrđuje Anabeline reči da je čuvala njenu i Gagijevu decu.

- To je bila jedna od najlepših godina života kada sam živela sa Lunom, dok je Anabela živela u Sarajevu. Znale smo da krijemo od Gagija da sam sa njom u stanu u periodu kada se nas dvoje raziđemo. Jednostavno je imala sigurnost i bezbednost kada sam bila kod nje. Nina je od prvog dana, kao i Luna, bila pored mene, jednom rečju volela sam Gagija, samim tim volim sve što je njegovo, njegovu decu. Sada mi one to sve vraćaju, tako što vole i paze moju ćerku koja ima tri godine. A ako ona smatra da je to jedino što je lepo imala da kaže za mene, to sve govori o njoj. Dobro ona i ja znamo šta smo sve prošle kroz period našeg druženja. Kroz period pakla u njenom životu i koliko sam vremena provela s njom, to ostavljam da vam ona jednog dana ispriča, ako, naravno, bude želela.

Iako Milena ne želi ništa ružno da kaže o Đoganiju, koga je prijavila za fizičko nasilje, on je nju javno klevetao da ga je tukla.

- Gagi najbolje zna da to nije istina... Nasmeje me svaki put kad čujem to. Oboje znamo ko je šta tu uradio, ali to je prošlost, ne čitaju se stare novine. Niti sam žrtva niti dželat bilo kakvog nasilnog ponašanja. U mom životu nema mesta ni vremena za patetisanjem i izigravanjem žrtve. Sve što se ružno desilo, bilo je pod uticajem njegovih poroka.

Milena otvoreno kaže da je odnos bivših supružnika ne zanima jer jedino pati zbog Lune.

- To utiče na sve nas koji je volimo u spoljnom svetu od porodice do ljudi koji su zavoleli od “Zadruge 1”, a još više na nju koja se našla u sendviču između njih dvoje. Nažalost, ovo je sve isto gledala od svog detinjstva što je ostavilo veliku posledicu i traumu na nju. Trebalo je da je poštede maksimalno i zaštite od njihovih ratova, očigledno pojedini ljudi ne biraju ni vreme ni mesto ni okolinu za rat. Sve ovo što se iznosi u proteklih par dana slušali smo i pre pet godina. Jedna te ista pesma se ponavlja od davnih dana - tvrdi Mikićeva koja otkriva da je Luna kroz sve ovo prolazila i van kamera.

- Luna je stalno morala da bude između dve vatre jer i kao svako dete voli podjednako oba roditelja. Njoj je uvek bilo najvažnije da se oni ne svađaju i stalno je balansirala između njih. Živela je u strahu od njihovih ataka i napada. Bez obzira na sve, svaka svađa i fizičko nasilje i te kako utiču na njeno odrastanje, ali i odrastanje njenih sestara. Luna ima trajne posledice. Ne voli da je sama, stalno traži društvo i želi samo da je neko voli i bude uz nju.

Ne ulazim u "Zadrugu" Anabela je u jednom trenutku rekla kako će i Milena ući u „Zadrugu“. - Očigledno me dobro ne poznaje jer ja nisam deo rijalitija, ali ni tema njihovih problema. Meni je jedina želja da svi izađu psihički zdravi, pogotovo Luna na kojoj su se sva koplja prelomila i koja nosi krst na leđima, a ostali se samo češu od njega i zadaju joj još veće udarce. Umesto da ima podršku od oba roditelja, pogotovo što su na imanju sa njom, ona se bori za svoju ljubav kao sa neprijateljima. Ako su je podržali kao ljubavnicu u “Zadruzi 1”, ne vidim problem slobodnog momka koji ima svoje mane i svoje vrline kao i svaki drugi. Ne mešam se preterano u njihov odnos jer sam i ja bila deo zabranjene ljubavi koja je prekinuta kada sam ja rekla da je kraj i niko drugi više. foto: Printscreen

