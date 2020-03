NEĆU DA BUDEM NIČIJE SMEĆE! Zorica Marković KROZ SUZE otkrila detalje iz prvog braka: Posle 6 godina me je PREVARIO!

Pevačica Zorica Marković iza sebe ima dva braka, a nedavno je zadrugarima otkrila da još nije oprostila prvom suprugu što ju je varao.

- Muž me je posle šest godina braka prevario, imali smo i dete, a u to vreme brak je bio važna institucija. To mi je ostavilo ozbiljne ožiljke, iako se za mene svašta pričalo, na primer da imam četiri sina iz osam brakova. Istina je da u braku nikad nisam varala jer sam u muža gledala kao u boga - objasnila je pevačica, koja je bivšem suprugu pokušala da vrati istom merom.

- Ne podržavam prevaru, ali mi živimo u prevarantskom društvu. Da je meni moj muž rekao da mu je neka privukla pažnju druga gospođa, kojom se kasnije i oženio i dobio sina, možda bih mu i oprostila i spasla brak. Moji sinovi samo svoje očeve pamte. Imala sam tri duge veze, treća još traje, k*rva nikad nisam bila, ali prvom suprugu sam pokušala da vratim prevaru - rekla je Zorica i dodala:

- Otišla sam na sastanak sa jednim muškarcem, osećala sam se kao poslednje govno. Vratila sam se ponosna jer nisam spavala sa tim čovekom. Nisam htela sebe da prljam, kome se ja inatim, neću da budem ničije smeće - otkrila je Zorica na ivici suza.

