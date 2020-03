ODGOJEN SAM DA SE ZNA KO JE MUŠKO, A KO ŽENSKO: Gagi priznao šta je sve RADIO Anabeli: Uvek sam bio DOMINANTAN (VIDEO)

Gagi Đogani je tokom šetnje sa Zoricom Marković otvoreno pričao o problemima koje je imao sa Anabelom Atijas kao i to da je uvek želeo da bude dominantan.

foto: Printscreen/Youtube

Đogani je priznao i da je nekoliko puta nasrnuo na Anabelu, ali da se zbog toga iskreno pokajao.

foto: Printscreen/Youtube

"Ja sam joj rekao u kupatilu da ovo ničemu ne vodi i da ona (Luna) mora da napusti rijaliti, da je ona (Anabela) ušla ovde da napravi belaj. Ovde su pojačane emocije. Ja sam mnogo uradio na sebi. Ja sam odgojen tako da se zna ko je muško, a ko žensko, tako sam rastao. Kada smo se zabavljali Anabela i ja, bilo je tu koškanja. Nakon nekog vremena ja sam shvatio da to ne treba da radim. Rekao sam joj: "Anabela, ja te neću ni pipnuti, bilo šta da se desi", možda je kasnije bilo nekog koškanja. Nije bilo ništa strašno. Najstrašnije je bilo to na auto-putu, tu nema opravdanja. Ja sam se tada uznemirio. Ja sam hteo da idem u policiju, ali mi ona nije dala. Ja sam kao muškarac dominantan, tako su me tretirali. Ja sam smatrao da to tako ide, ali sam ubrzo shvatio da je to greška i to sam promenio" pričao je Gagi, pa nastavio.

"Ona nikad nije bila robinja. Kako ona to opisuje, nije baš bilo tako, tog koškanja, prebijanja", rekao je Đogani, a Zorica ga je pomno slušala.

Kurir.rs / M.M

