LUNA IMA OD ČEGA DA ŽIVI, DOŠLA JE DA ČUVA MARKOVE PREPONE: Anabela puca od BESA zbog Miljkovića! (VIDEO)

Anabela Atijas se odvojila sa Zoricom Marković i Markom Đedovićem. Oni su komentarisali zbivanja i saznanja od pređašnje večeri.

"Ermina mi je rekla da je sve znala. Ja sam je (Erminu) pitala kako je mogla da se druži sa takvim čovekom ako je sve znala. I on (Gagi) meni kaže kako si mogla da pitaš to? Luna je prišla i rekla da će da izađe, neće da pravi haos, da histeriše. Ja sam mu(Gagiju) prišla i rekla "Što ne zaustaviš dete? Idi dole pričaj sa njom, da ne pravite gluposti. Ko će da plati tu kaznu." a on kaže: "Ja ću da platim tu kaznu. Neka ide, šta će joj ovo?", rekla je Zorica Marković.

"To je trebalo da kaže kad je ušla. Ušla zato što nema od čega da živi, daj molim te. Ušla je da čuva njegove (Markove) prepone", rekla je Anabela.

Za to vreme Luna je spavala sama u pabu, dok je Marko ovu noć proveo u sobi za izolaciju.

