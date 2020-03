TARA I MATEJA SE POTUKLI, PA UNIŠTAVALI SVE PRED SOBOM: Simova VRIŠTI na sav glas! OSTAVILI HAOS U KUĆI! (VIDEO)

Tara Simov posvađala se sa Matejom Matijevićem, a čak su se i potukli.

Ona je odlučila da uništi sliku koju je napravila tokom srećnih dana sa ovim zadrugarom. Kada je video šta se dešava, Mateja je ustao iz kreveta i uništio poklone koje je dobila od podrške.

foto: Printscreen

Taru je to dodatno razbesnelo, pa je izbila žestoka svađa između njih dvoje u spavaćoj sobi i garderoberu. Zatim su sa raspravom nastavili i u dnevnoj sobi. Tamo je Mateja bio toliko besan da je počeo da lomi sve pred sobom, pa čak i sliku Lune Đogani.

foto: Printscreen

"To je od podrške i to ne možeš da diraš! To su ljudi koji mene podržavaju, a ne tebe! Dođi, dođi kod ološa! Seljačino seljačka. J*bem ja tebi u usta i mamu i tatu! Seljačino seljačka!", rekla je Tara koja je kasnije plakala i žalila se Davidu Dragojeviću.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

