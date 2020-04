MILI HOĆE DA SE POBIJE SA BAKOM? Znaš koji je on ljigavac, spava tamo sa pevačicama! Razradio plan sa ZORANOM!

Zoran Jovanović i Milutin Radosavljević Mili raspredali su o jutjuberima u vili "Parova", pa se tako dotakli i Bake Praseta, te toga kakav je on mladić. Mili uopšte nije štedeo reči, pa je njegov rijaliti cimer u jednom trenutku pomislio i da želi fizički da nasrne na njega. Međutim, nešto kasnije, on je Zorana "huškao da ga pobedi", napominjući čak i da tačno zna kako bi on to mogao da izvede.

"Znaš ti kakav je on ljigavac. On spava sa svim tamo pevačicama. Mnogo je uticajan. Deca ga vole, a roditelji ne mogu da se bore protiv toga", rekao je Zoran.

"Ma znam, video sa ga na TV-u. Mnogo je antipatičan. On deluje da ima neke veće probleme. Koliko je on visok?" upitao ga je Mili.

"Nekih 185... Zašto? Hoćeš da ga biješ? On je onako žgoljav. Ne izgleda baš nešto, ali ima mozak. Kupio je nekoliko stanova, otvorio firme...", pričao je Zoran.

"Ja hoću da ti izađeš i da ga razbiješ. Da budeš bolji od njega, a ja znam i kako bi to mogao da uradiš", siguran je bio Mili.

"Kako ja sad to da uradim? Treba mi dosta vremena. On baš ima žvaku i ima sigirno nekoga iza sebe", istakao je Jovanović.

"Neka ima, ali kad bi on ovde ušao, ja bih ga razbio. Ne bi izdržao ni mesec dana. Nema on pojma. Ima komplekse žešće i ja bih na to udario", tvrdio je Mili.

