LUNIN NAJBOLJI DRUG SE OGLASIO: Ja sam zamolio Marka da odnese Nini novac! Otkrio ISTINU o temi koja POTRESA Belu kuću

Ilija Pečenica, Lunin najbolji drug i prijatelj cele porodice Đogani i Atijas se oglasio i otrkio istinu o tome šta se dešavalo dok je Anabela Atijas bila na nastupima.

"Zaista nisam želeo da se oglašavam povodom rijalitija sem što sam velika podrška Anabeli kao majci i smatram da jedna majka i ima apsolutno pravo da razgovara sa detetom o svemu, pogotovo ako joj se dete pre toga žalilo na neke stvari. Ona je majka i njeno legitimno pravo je da svom detetu kaže sve šta misli, a na detetu je da li će prihvatiti ili ne. Posle sinoćne situacije koja me je zaista jako potresla i zbog Anabelinih kolega i prijatelja i publike koju ima jer je 25 godina na sceni, odlučio sam da kažem svoje mišljenje. Sticajem okolnosti poznajem lično dosta ljudi, jer sam frizer i imam saradnju sa dosta ljudi generalno, tako i sa Anabelinim kolegama! Samo ću reći: Anabela, drži se apsolutno svi znamo kakav si roditelj i sta si sve radila za svoju decu i radiš i dalje, počevši od borbe za Lunu, išla si u boj sa svima, tako isto za Ninu i Blankicu! E ovako, što se tiče novca za Ninu, Anabela svaki put kada je krenula na neki put ako ne stigne da se vidi sa Ninom ostavi novac kod mene u salonu, koji se preda Nini. Milion puta je ostavila i po 3, 4 hiljade, a ode u petak i vrati se u nedelju, gde sam joj lično ja milion puta rekao: "Što ženo toliko ostavljaš, ideš faktički na dan i po", gde ona kao majka kaže: "Otkud znam, mozda joj zafali". Anabela je osoba koja misli na sve! Nikada u životu nije koristila prijateljstva da bi prošla lagodno, svaku svoju uslugu i meni kao prijatelju je platila, nikada dužna ostala nije čak i kad joj ja kažem: "Anabelči, sad te častim", ona mi kaže: "Nemoj molim te, dušo, to je tvoj posao". Putovao sam sa njom na nastupe par puta vikendom gde je išla i radila da bi deci bilo sve potaman, Novu godinu je pevala u Makedoniji, dnevnu žurku, pa trčala na avion nazad za Beograd, pa sa aerodroma direkt za Zagreb da bi pevala uveče u Zagrebu, da bi zaradila za svoju decu", rekao je Ilija, a onda otkrio kako je izgledala sporna situacija koju je Miljković spominjao u Beloj kući:

foto: screenshot Pink tv

"Ja samo znam da sam ja jednom Marka zamolio da odnese novac Nini jer nije stigla da dođe po pare koje je lično Anabela ostavila za dete i koje smo odneli na Košutnjak Nini, jer Nina je tinejdžerka, zaboravi, ne seti se. Onda me je Marko odvezao da dam Nini novac koji je Anabela ostavila. Ne vidim ništa loše u tome i siguran sam da Anabela nikada nije dete ostavila da nema šta da jede i to što je Marko odneo 2.000 to je sasvim ok. Marko je u Beogradu, oni nisu u zemlji, a Marko je dečko njene starije ćerke. Ne vidim zbog čega bi se to iznosilo, ali svako priča o sebi. Jedno samo znam, Anabela je toliko bila uz svoju decu na svim poljima da je mene sve zabolelo gledajući je sinoć da doživi ono što je doživela. Znajući kakva je Anabela mogu samo da kažem da se drži i da je mnogo cenim i poštujem", rekao je Pečenica

Kurir.rs / Pink.rs / M.M.

Kurir