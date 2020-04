NARKOMAN KOMENTARIŠE MAJKU TROJE DECE! Andrej osuo PALJBU po Marku, pa PRIZNAO: Tražio sam svoje pare NAZAD od Lune

Bivši suprug Anabele Atijas, Andrej Atijas oglasio se nakon što je Marko Miljković optužio Anabelu Atijas da je nemarna majka, kao i da je ćerku Ninu ostavljala bez dinara, a tvrdio je i da je Andrej od Lune Đogani tražio da mu vrati novac koji joj je pozajmio svaki put kad bi se posvađao sa Anabelom.

"Kako da komentarišem jednog narkomana koji komentariše jednu majku troje dece? Luna je i sama i meni i Anabeli više puta pričala da Marko koristi narkotike. To se na njemu i vidi. Što nije ustao kad je Anabela rekla da joj je Luna rekla da Marko koristi narkotike? Svačija normalna reakcija bi bila drugačija. On je prećutao, nije pitao Lunu: Šta to ti pričaš, kakve su to gluposti?''. Nisu to male optužbe. Luna sada govori da je to laž, ali ja znam da ona majku ne bi nikad lagala. Luna se verovatno sada uplašila Marka, agresivan je on. Nisam znao da je Marko prošle godine davio Lunu, užas mi je to" kaže Atijas i ističe da Miljković servira laži samo da bi se što bolje kotirao u rijalitiju.

foto: ATA Images

"On je igrač, njemu je jedino bitno da on bude prvi u rijalitiju i on koristi sva moguća sredstva da dođe do toga. Teško mi je zbog svega što se desilo sinoć i zbog Anabelinog sloma... Ali doći će sve na svoje. Ja sa takvim idiotom nikad više u životu ne bih progovorio, on je pokazao ko je i šta je, i sa mnom je završio za sva vremena!", kaže Andrej, dok za Anabelu ima samo reči hvale.

foto: Printscreen

"Anabela je dobra majka i uopšte se ne postavlja pitanje kakva je ona kao roditelj" kaže nam Atijas, a na pitanje da li ima istine u tvrdnjama Marka Miljkovića da je svaki put kad se posvađa sa Anabelom tražio od Lune da mu vrati novac koji joj je pozajmio, on odgovara:

"Tražio sam od Lune novac kada sam išao u Sarajevo, a igrom slučaja smo Anabela i ja tada bili u svađi. Ja sam samo tražio svoje pare nazad, to nije bilo povezano sa Anabelinom i mojom svađom. Oni su svi putovali, a ja sam samo rekao da nije fer, da mislim da bi bilo u redu da počnu polako da vraćaju pare, ja sam morao svoju kuću u Sarajevu da završavam, takav je bio dogovor i ništa nije bilo van dogovora", ističe Atijas i otkriva šta mu trenutno najviše smeta kod Gagija Đoganija.

foto: Printscreen

"Od Gagija ne očekujem ništa, ja neću da preuzimam nikakvo herojstvo za to što sam mu pomogao. Vidim da se i on tamo bori kako zna i ume. Gagi je dobar dečko. Naravno i on nekad greši, kao i svi mi. Jedino mi smeta to što nekad ima preglupo viđenje što se tiče Lune i Marka. Mada, primetio sam i ja da je počeo da dolazi sebi, kao da je malo progledao", rekao je Andrej koji oštro osuđuje i Lunino ponašanje prema roditeljima.

foto: Printscreen

"Katastrofa je to što se Luna ponaša tako prema svojim roditeljima! To je fuj, odvratno! Valjda će shvatiti ubrzo kakve greške pravi."

Kurir.rs / Pink.rs / M.M.

Kurir