MENSUROV BRAT ULAZI U ZADRUGU? Ardijan je spreman, ali samo pod JEDNIM USLOVOM!

Ardijan Ajdarpašić je otkrio da ga je produkcija Zadruge zvala da uđe u Zadrugu 3. Tada nije bio raspoložen za ulazak, ali posle nekog vremena promenio je mišljenje i sada otkrio kakve ima uslove.

"Ušao bih u Zadrugu, kada bi mi nedeljni honorar bio 3.000 evra, iskreno. Odmah bih ušao sada, mada može i u Zadrugu 4. Oni su mi rekli da me čekaju za sledeću sezonu. U tom trenutku nisam bio baš za to. Kada bi zajedno ušli Mensur i ja, to bi super funkcionisalo", otkrio je Ardijan.

