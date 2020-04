SAM SE UBIO! Oglasio se Mensurov brat pa priznao: Ja NE PODRŽAVAM njihovu vezu, ostao je BEZ DINARA zbog nje!

Oglasio se brat Mensura Ajdarpašića, Ardijan Ajdarpašić i istakao da je protiv njihove ljubavi jer kako i sam kaže njegov brat nije sav svoj pored nje.

foto: Printscreen

"Pratim Zadrugu koliko moram, što manje da se ne nerviram zbog Mensura, sa onom Minom čuda čini. On je onakav i van rijalitija, ali sad se ponaša kao da je jedna jedina devojka na svetu. Od onoliko devojaka, on se za nju uhvatio. Rekao sam mu kad je ulazio da se ne vezuje nešto preterano, da se zeza. Ne sluša me, sam je pao, sam se ubio. Da mi daju poziv, zvao sam da ih pitam. Rekao bih mu par stvari, pokazao bih mu ja. Treba da gura da ide do prvog mesta", govorio je njegov brat, a na pitanje da li je svestan podrške koju Mensur ima od gledalaca Zadruge odgovorio je:

"On stvarno ima veliku podršku, znam to i vidim to. Uvek mi pišu, retko šta loše. Pitam se nekad i što je ušao. Bez centa je nekoliko meseci. Ja ne podržavam ono. Ona se sprda sa njim. Ja ne podržavam tu vezu. Treba da se skloni od nje, šta se uhvatio za nju. Moj poziv sa njim bi sve promenio. Treba da gleda napred u budućnost. Samo nešto kuka, plače mi tu kao dete. Kad ga vidim takvog, nervozan sam. Takav je i van rijalitija, ali ovo do sada nisam video. Ne držim mu sveću kad je sa devojkom", završio je Ardijan o njihovoj vezi.

Kurir.rs / Informer / M.M.

Kurir