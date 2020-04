SKANDAL U EMISIJI UŽIVO: Karić i Janjuš isprozivali Zoricu Marković, ona uletela u radio i napravila HAOS! (VIDEO)

Stefan Karić i Marko Janjušević Janjuš čitali su pisma koja su navodno slali njihovi bližnji.

Naredno pismo stiglo je za Zoricu Marković, a njoj nije bilo prijatno dok je slušala izlaganje voditelja ove emisije.

"Pismo za Zoricu Marković od čoveka. Znaš ko je to, kad ona kaže "Rekao mi čovek", on joj kaže: Draga moja Zorice, drago mi je da me stalno pominješ za crnim stolom. Mnogo mi neodostaješ. Idem i skupljam informacije o učesnicima četvrte sezone. Nastavi da budeš iskrena. Žao mi je što ti ne vidim oči, da mi namigneš. Volim te puno, jedva čekam da te vidim i da ti dam nove informacije", pisalo je u pismu.

Zorica je zatim otišla u radio i potpuno zbunila Karića i Janjuša.

"Nisam ništa razumela, kunem ti se životom, galama, nisam ništa čula", rekla je Markovićeva.

"Neki čovek, kog stalno pominješ, da ti je rekao čovek", naveo je Karić. "Vi mene zaj*bavate? Imam ja više njih... Naravno da je to šala. Ali ja imam više ljudi, ali čuvam svoje prijatelje", rekla je Zorica.

