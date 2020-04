ŠOK! ZORICA JAVNO PRIZNALA! Luka i ja imamo nešto više do prijateljstva! ZADRUGARI ZANEMELI!

Zorica Marković sve je šokirala priznanjem kada je otkrila da ima nešto više od prijateljstva sa Lukom Beliće.

Naime, Lepi Mića je hteo da zna zašto je stala na stranu Orozović u njegovoj svađi sa Brendonom, pa si ga i polila, ali je ona spomenula prvo da je između Luke Beliće i nje postoji nešto više od prijateljstva.

- Da, Mićo imamo, nekoliko miliona koje trebalo da uložimo u zajednički biznis, čemu će se pridružiti i Marko Janjuševiću. A tih 90 posto, koji misle da mi imamo nešto više od prijateljstva, ne znaju da je on jedan veliki gospodin trebalo bi da nam bude čast što je sa nama u rijalitiju. Da, imamo nešto više od prijateljstva, nekoliko miliona", rekla je Zorica, a onda odgovorila na postavljeno pitanja zašto se umešala u odnos Nikole Orozovića i Branislava Radonića Brendona.

- Što se tiče današnje situacije, ranije sam sedela sa njima dvojicom, pokušavala da ih pomirim. Brendona sam upozoravala da ne proganja Orozovića, meni je to ličilo na psihičko proganjanje. Orozović je počeo čak i da plače, ja imam sinove, videla sam dečka kako plače, bilo mi je jako žao kada sam to videla. Zamolila sam Brendona da prestane, nije hteo, on je čovek bez emocija, on čak ni sebe ne voli. Smetalo mi je, Brendon je dobio šta je zaslužio i to je to - istakla je Markovićeva.

