LUNA POVRAĆA, GUBI SE, PLAČE ANABELI NA RAMENU: Majka je saslušala, a onda očitala BUKVICU! (VIDEO)

Luna Đogani popričala je sa majkom Anabelom Atijas u izolaciji, a bilo joj je vidno loše.

Ona je priznala da se izgubila, kao i da nije lagala Marka u vezi Gastoza.

"Ja to kad kažem, ja te pravim duševnim bolesnikom. Ja to nikad nisam rekla, samo vidim da nisi dobro. Nećeš moći Lunči nikad biti dobra ni sa kim. Ja neću da ti pravim probleme više nikako. Ja sam odlučila da ti verujem", govorila je Anabela.

foto: Printscreen

"Mnogo mi je gore da me neko ostavi... Sloba kad me je ostavio, bila sam u fazonu: "J*biga, sve sam dala od sebe, on je taj koji neće", dodala je Luna.

"Ja sad moram da te pitam, da li misliš da sam ja zaslužila njegovo onakvo ponašanje? Jasno se vidi da mu neke stvari nisu svete. Ja ću biti tu uz tebe, ali ja ne mogu protiv sebe. Ja osećam da smo se udaljile, meni je mnogo teško. Daleko si, nisi više ta Luna... Znaš koliko me je bolelo to. Sedela sam kod kuće, plakala za tobom, kao da si umrla. Sve se vraća, sve se plaća", zanimalo je Anabelu.

"Nisi! Nema opravdanja to, mama", rekla je Luna.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir