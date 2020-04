URADIO SAM ŽENI ONO NAJGORE, ALI ŽELIM DA MI OPROSTI! Šok ispovest nevernog Fetića: Kajem se jer sam bio OLOŠ! (VIDEO)

Dragana Mitar i Edis Fetić nakon "Pitanja gledalaca" osamili su se u dvorištu "Zadruge" pa porazgovarali o svemu što ih je zadesilo u poslednje vreme. Inače, Fetiću je tokom dana na rijaliti adresu stigla torta povodom godišnjice braka sa Zilhom, na šta je on zatvorio oči i navodno nije znao povod. Sve to veoma je povredilo Mitrovu, kojoj je on tokom razgovora sasuo sve u lice, pa se iznova pokajao zbog prevare, pa i njoj sugerisao isto.

Međutim, tokom emisije, Dragana je saznala da je Edis pre ulaska noć proveo u Zilhinom stanu, a Fetić je sve vreme tokom razgovora pokušavao da je veri u suprotno. On, pak, nije krio da se kaje što je povredio svoju suprugu zbog afere sa udatom zadrugarkom, pa joj je preko svega još i dosta toga da zamerio.

"Ja sam se i ovako, i onako, ja sam mogao da se šetam sa bilo kojom, ja sam se zbog tebe krio! Kad je došlo vreme da ti treba da se strpiš malo, ti nisi bila strpljiva. Ja sam bio spreman, kad se otkrilo, ja sam došao i bio tu. Kad si rekla da se opet krijemo, ja sam opet pristao. Ja sam spavao kod kuće, ko god ti kaže drugačije laže te. I pravo sam došao u Šimanovce", rekao je Edis.

"Možda ste se vi dogovorili nešto, e sad.. Ona ti je poslala tortu, samo da ti ispriča. Nisu teorije zavere, ja te pitam. Hoću da ti postavim pitanje, sve šta se desilo, grešili smo, kažeš prema meni si ispravan? Znači nisi bio u stanu, n isi imao u s*ks i možeš da mi se zakuneš?" pitala je Dragana.

"Da, i sve, i da sam to imao, mogu da ti objasnim šta, kako i gde. Pa ja ti kazem. Da ti pokažem, tu zadnju nedelju pred moj ulazak ću ti prezentovati, sve lepo od prvog dana tvog ulaska, do tvog! Da!" tvrdio je Fetić.

"Da li bi ti imao pokajanje da se nije desilo ovo što se desilo?" pitala je dalje Dragana.

"To nije jedina stvar zbog koje se ja kajem, pokajanje je kompletno, zbog svega što se desilo. Ti si mene ispovređivala znaš koliko. Smanji da lažeš, da li ćeš biti sa mnom ili ne, ja sam ti rekao da prestaneš da lažeš! Ja znam ko si, šta si i kakva si. Ideš u kanal u ozbiljan kanal Dragana! Meni je najlakše da se povučem i odem iz tvog života. Nijedan savet me nisi poslušala, jer su moji stavovi bili ispravni, odgovarao ti je lakše put. Lakši put ne postoji! Ne možeš da se vadiš iz kanala ulazeći još više! Pokaj se zbog tih stvari i ti meni pričaš o mom kajanju, da, kajem se jer sam bio ološ! Ja sam ti rekao da se kajem zbog toga što sam povredio, jer ta žena nije zalužila od mene i kajem se što sam je povredio. Uradio sam najgore stvari koje čovek može da uradi! Ja želim da mi ona oprosti, iskreno, ali mi ne možemo biti zajedno posle ovoga, jer se ja ne osećam dobro! Hoćeš li da budeš radodajka? Zbog mene su te to pitali? Zbog mene ne!" odbrusio je Edo.

Par je divljao sve dok Fetić nije demonstrativno ustao i otišao, sigiran da probleme koje imaju nikada neće rešiti.

Kurir.rs, M.G/Foto: Prinscreen

Kurir