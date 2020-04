HOĆEŠ DA SE PEREŠ, OVO TI IDE U SMERU KANALIZACIJE: Marko urnisao Lunu, pa joj javno poručio: DOVIĐENJA, prijatno! VIDEO

Marko Miljković je javno urnisao Lunu Đogani. Rekao joj da njeno ponašanje ide u smeru kanalizacije.

"Mnoge stvari mi govore da i dalje laže, juče isto pričala: "Kako da se opravdam, kako da se opravdam". Stalo joj je da se opravda gledaocima, sad su mi mnoge stvari jasnije", rekao je Marko.

"Pa tebi je stalo do gledalaca... Da, rekla sam da se oglasi Đekson, jer sam znala da on neće da laže. Naravno da mi je stalo da se i Marku opravdam, ali znam da neće da me veruje više. Ti si taj koji veruje gledaocima i po tome gledaš kako ćeš ponašaš" napala je Luna.

"Meni je bitno u kom smeru ide Luna, a vidim da ide u smeru pravdanja" dodao je Marko.

"A kome se ja pravdam?" odbrusila je Đoganijeva.

"Hoćeš da se pereš. Ide ti ovo u smeru kanalizacije! Laži u vezi i viđanja sa j*bačima nemaju opravdanje", bio je brutalan Marko.

"Luna, zašto uvek histerišeš kada si dovedena do zida u lažima. Skontali smo da je ovo tvoja taktika", glasilo je pitanje za Lunu, a ona je počela ironično da odgovara.

"Dokaži argumentima da ne lažeš. Sve si lagala, kad god ustaneš! Samo ustaneš i završiš celu priču i doviđenja prijatno", pričao je Marko.

Kurir.rs / M.M.

