ZILHA OBELODANILA SVE PORUKE: Priznala kad je poslednji put bila INTIMNA sa Edisom! A evo šta je ON sve slagao!

Supruga Edisa Fetića, Zilha Karašik, je rešila da obelodani sve pa je priznala da je poslednji put bila intimna sa suprugom noć pre njegovog ulaska u "Zadrugu", gde je došao da bi bio sa švalerkom. Isto tako, Zilha je ispričala da je spavao kod nje u stanu, te da nijednog trenutka nije mogao da nasluti da se Edo od nje "emotivno razišao", kao ni ona od njega.

"Noć pred „Zadrugu“... Kad je ona ušla i pred „Zadrugu“, bio kod mene u stanu i kleo se da je „Zadruga“ i ona laž, srpdnja... Spavao kod mene i otišao da uzme stvari i zvao da pođem u Beograd. On bi iz mog kreveta išao kod nje i obratno, kada sam ja bila u kući... Nikada nisam primetila da me kao ne voli i da je emotivno razdvojen. Laže! Bio je sa mnom, spavao, to i drugovi znaju", rekla je Zilha.

Kurir.rs / Pink.rs / M.M.

Kurir