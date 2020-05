GLEDALA SI MI POLNI ORGAN! Anabela pričala o muvanju Marka dok je Andrej bio tu, Lunin BIVŠI odmah ZAPOČEO SVAĐU (VIDEO)

Anabela Atijas odgovarala je na pitanja gledalaca, a mnoge je zanimalo zbog čega je "naučila ćerku Lunu da laže".

"Ovde se moje majčinstvo dovodi u pitanje od početka projekta, nikada nikome nisam valjala ni odgovorala. Ja sam se samo instinktivno borila za svoju ćerku. Nije bitno šta se kaže, nego ko kaže. Marko se prvo zaljubio u takvu devojku, drugo i on ima hiljadu i jednu manu, ne verujem da ga je mama to naučila. Ja sam svoju ćerku učila da bude surovo iskrena, smatram da laž dolazi iz nekog straha. Ne opravdavam što je lagala. Nadam se da će moja ćerka da se oparavi i da nauči da misli na sebe", odgovorila je Anabela.

"Kako komentarišeš to što je Marko rekao da si mu davala signale ispod stola i gledala u prepone?", glasilo je sledeće pitanje.

"Verovatno ima svoje razloge, podsetiću ga kako smo se upoznali, kanali Andreja", odogovorila je Anabela, ali se Marko ubacio:

"Nisi to radila? Kakve veze ima čovek, ti me gledaš. Komentarisala je moj polni organ na neki smešan način, ne može da priča na taj način, prebacuje priču na Andreja, u pitanju je kako se ona ophodi prema njemu."

"Ja sam Lunu nosila svuda kao majmunče, uvek sam isticala sa njom, a imam još dve ćerke, ali to je zato što sam je dobila mladu. Kroz nju sam dobila neke stvari koje sam lično preživljavala. Imam drugačiji odnos prema njoj, možda se sve ovo i dešava, da bi mi život vratio neku ćušku i kaže mi da sam potrebna nekome više nego njoj. Boli me to, ali opet pripisujem to njenom bolu. I ja sam u svom bolu bežala od svoje majke. Kada sam izgubila voljenu osobu, bila sam ljuta na mamu jer mi je rešavala sve probleme, a taj nije mogla da mi reši. Nekako razume i Lunu, videla sam da je Gagi u boljem stanju nego ja", rekla je Anabela.

