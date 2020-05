MARKO SE IGRA SA LUNOM, BACA JOJ KOSKE KAO DA JE KUČE: Anabela osula drvlje i kamenje na Miljkovića, pa pomenula SLOBU!

Anabela Atijas progovorila je o upoznavanju sa Markom Miljkovićem, pa i o raskidu sa njenom ćerkom Lunom Đogani.

Ona je usput pomenula i Slobu Radanovića, s kojim je Luna bila.

"Kada smo se upoznali to veče, Andrej nas je upoznao, tu je bio Markov kolega iz rijalitija. Imala sam utisak da me je posmatrao sa dozom poštovanja kao Andrejevu suprugu. Slažem se ja da sam svašta zaslužila, da sam ženturača, glupača, ali negde, ako sam ja toliko loša, mogao je on da ispadne džentlmen ako je bolji od mene, zbog Andreja, koji mu ništa nije uradio, a ne da proziva kako mi narkoman čuva maloletnu decu. Vrlo dobro zna da je Andrej po mom mišljenju bio primer kada je javno progovorio na televiziji o svom problemu", rekla je Anabela.

"Šta misliš o raskidu Marka i Lune i da li je Marku dobro došlo to što se otkrila Lunina laž, a da je svakako planirao ranije to?", glasilo je naredno pitanje.

"Svoje mišljenje nikada neću promeniti, ja bih bila najsrećnija da moja ćerka cveta, da neko izvuče nešto najbolje. Povučena prvom "Zadrugom", gde sam prošla kao bosa po trnju, gde sam podržala nešto što ne treba, ona tu nije gubila toliko dostojanstvo. Možda zavisi i od toga sa kim raskidaš, ko te kako ostavlja. Imao je šansu da vidi tu koliko je Luna bila ranjena. Njegova rečenica u drugoj "Zadruzi", kada je rekao da će da se igra sa Luninim emocijama od 14. januara. Kada je Luna ušla ovde, rekao je: "Sad počinje" i rekao je: "Mora da je nešto jako uzdrmalo, čim je došla". Vrlo je svesno ulazio u tu igricu, znajući kako će Luna da reaguje, a noseći ponosno Lunin krst oko vrata. Emotivno si zauzet, a sediš 24 sata sa nekim... To nijedna žena ne može da umisli. Sve se vrti oko nekih datuma, baciš kosku nekome, kao kuče u čakšire", odgovorila je pevačica.

"S obzirom na to da je kraj, povlačim ručnu, kraj Lunine i moje veze. Ja sam (Anabelu) precrtao. Ona ako je opčinjena...", govorio je Miljković.

