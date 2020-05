DAVALA SAM TI PARE, SVE SAM TI PLAĆALA! Luna udarila na majku, Anabela se slomila: Bila sam BOLESNA i GLADNA!

Došlo do nove, žestoke svađe, između Anabele Atijas i Lune Đogani, koje su izgovorile mnoge optužbe pred milionskim auditorijumom.

Njih dve su se ovog puta dotakle finansijske situacije i pomoći koju su na taj način pružale jedna drugoj.

"Šta misliš, gde si pogrešila u vaspitanju Lune?", glasilo je jedno od pitanja novinara za Anabelu.

"Ja ništa nisam uradila za svoju ćerku! Njen dečko iznese činjenicu da je nahranio njenu sestru sa 2.000 dinara i ona ništa nije uradila!", odgovorila je Anabela ironično, a onda se umešala Luna koja je počela da urla na majku.

"Dabogda mi na nos izašao svaki dinar koji si mi dala! Majka plaćala svom detetu i sad je to vau nešto! Moj je stan! Ti si ga samo opremila! Jesi li ti normalna? Šta sam ja tebi sve plaćala? Davala sam ti pare kada nisi imala, platila si mi račun i ti mi to prebacuješ! Zato proklinjem dan kada si mi nešto platila i opremila stan! Da me ne vidiš!", urlala je Luna.

"Bila sam bolesna i gladna, moj bivši muž je došao po mene! Koliko sam ti puta rekla da sam bolesna?!", uzvratila je Anabela ćerki.

"To je laž!", nastavila je da viče Luna.

