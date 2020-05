RAZUMEM DA NE VOLI MARKA, ALI MI NIJE JASNO ZAŠTO NE MENE: Lunine reči ODZVANJALE su Zadrugom, Anabeli oči pune SUZA

Luna Đogani se izjasnila i rekla da ne može da shvati zašto nju Anabela Atijas ne voli.

Prvo pitanje bilo je upućeno Luni Đogani; "Kako se osećaš zbog toga što su te pojedini zadrugari nazvali ćerkom monstrumom?''.

"Imaju povoda za to, dala sam im materijala da to kažu, mislim da im je to bio cilj. Mogu da kažem da sam ponovo dozvolila sebi da budem omražena, najgora. Mnogi sebi ovde daju za pravo da komentarišu, a možda nisu ni upola upućeni. Mislim da ne bi trebalo da sebi daju za pravo da komentarišu porodične stvari, nisu svi ovde savršeni. Ne mogu da kažem da me ne boli kada me nazivaju monstrumom i to ljudi koji se druže sa mojom mamom, to znači da im ona daje za pravo. Juče je Đedović rekao da sam nevaspitana, a s obzirom na to da sam odrasla sa mamom i tatom, znači da su me oni vaspitali. On je indirektno uvredio moju mamu, koja je napala onda mene. Do juče kada sam bila dobra, hvalili su me da sam bila mažena i pažena, a kada nisam dobra, niko me nije vaspitavao. Imam osećaj da se moja mama pere od toga što me je podržavala dve sezone, ja mislim da je prirodno da majka bodri svoje dete. Imam osećaj da je moja mama došla ovde da mi se sveti za sve što sam uradila za dve sezone, danima nas dve ne razgovaramo, ne komentarišem je, ona na svaku moju rečenicu bocka, nisko udara. Čula sam svojim ušima da mi je rekla: "Postala si odvratna osoba", čula sam to svojim ušima, kunem se. Doživela sam da mi moja majka ovde dobacuje. Svaki dan se probudim sa mišlju da li da joj priđem, da li ne, kako da popravimo odnos, a onda nekim svojim komentarom me odbije od sebe. Razumem da ne voli Marku, ali nije mi jasno zašto mene ne voli - govorila je Luna.

"Ovo što ona sada kaže nije u redu, ostavlja prostora da ljudi misle ko zna šta" dobacila je Anabela, negirajući da je rekla za svoju ćerku da je postala loša osoba.

"Imam osećaj da mi vraća jer je ona zbog mene postala najomraženija osoba. Ona hoće ovde meni želi da vrati za to što je bila omražena. Tek sada neću moći da funkcionišem kada izađem napolje, ona zna kroz koji pakao sam ja prošla"objasnila je Luna.

