LUNA PROGOVORILA O ULASKU U ZADRUGU: Otkrila sve DETALJE, a OVO bi promenila da može da vrati VREME! (VIDEO)

Luna Đogani ispričala kako je odlučila da uđe u Zadrugu kada je videla kako je Marko Miljković odreagovao kada je video njihov ljubavni klip.

"Marko, ti si tako okrutan i kad vidiš tako... Tako i moj otac. Kad vidiš da neka jaka osoba, čvrsta, zaplače... Ti me tako podsećaš na mog oca" govorila je Ermina o situaciji koja se desila 14. februara.

foto: Printscreen/Youtube

"Ja sam znala da će biti klip, to je bila donekle poruka njemu. Ja sam sedela kod kuće, čekala... Prošao je lajv, ja hodam sama po kući, nervozna, čekala sam da vidim tvoju reakciju. Ja sam odmah videla da neće moći da izdrži. Sve vreme ide praougaonik, ide klip, a prate tebe. Nije mogao pola sata da se sabere... I sve vrem se snima. I samo odjednom... Srce moje najlepše. Tad sam rekla - idem po moje oko, ne sme da plače. Tad sam rekla: "Puštaj me, idem tamo, neka me se svi odreknu" rekla je Luna.

foto: Printscreen/Youtube

Đoganijeva je istakla da je htela da ima "stav kučke" kada je ulazila, jer je bila ljuta na Marka, ali da bi, kada bi mogla da vrati vreme, sve drugačije uradila.

"Sad kad bih vratila vreme, poljubila bih ga pred svima" rekla je Đoganijeva.

"Bio bih u šoku, ali ne bih te odbio" priznao je Marko.

Kurir.rs / M.M.

Kurir