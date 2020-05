ANABELA NAPRAVILA HAOS ZA CRNIM STOLOM! Besna skočila i sasula OVOJ zadrugarki sve u LICE: Videćeš kad izađeš napolje!

Maja Marinković nastavila je delila budžete, a srednji budžet je dala izmađu ostalog i Anabeli Atijas, a Anabela je odlučila da se pobuni, ne zbog sebe, već zbog Mirka Gavrića.

"Jelena srednji budžet, naš odnos je baš takav, srednji. Anabela srednji budžet. Smatram da si dobar čovek, dobra majka, dobra žena, imaš pravo da se ponašaš ovako" rekla je Maja.

"Nina sad si ispala bezveze za Mirka koji je dobio mali budžet, ponovo si pokazala da si mala kao i mali budžet koji je Mirko dobio. On to nije zaslužio. On je organizovao ceo njen rođendan" pobunila se Anabela.

"Ja sam delila svima kako sam htela. Ona je bila vođa, sada sam vođa ja" navela je Marinkovićeva.

"To koliko ti je ko bitan videćeš kad izađeš napolje. Moja majka je svakodnevno u kontaktu sa tvojim ocem. Samo ću joj poručiti da su stvari onakve kakve sam ja rekao" rekao je Mirko.

