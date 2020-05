UMESTO VRELE AKCIJE, PALA NEVIĐENA RASPRAVA! Šopićeva ga dovela do ludila: Jedva se smirio! (VIDEO)

Ivana Šopić i Stefan Karić osamili su se u jednom trenutku, ali umesto vrele akcije nastala je neviđena rasprava. Naime, zadrugaru se prispavalo usred njihovog razgovora, pa mu se devojka smejala na sav glas. To mu baš i nije bilo pravo, pa se nadurio i odbio da zajedno sa njom ode pod tuš.

"Idemo zajedno", rekla je mu Ivana.

"Neću. Idi", poručio je Stefan, dok njoj nikako nije bil ojasno zašto je on ljut.

"Kao, pričaš: 'Zaspao si'. Nisam nego sam zatvorio oči", rekao joj je on, a onda i zamerio što mu se smejala.

"Nemoj da me praviš budalom. Nemoj da me gledaš u oči i lažeš, nikada u životu", odbrusio joj je on, pa otišao do toaleta.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen

