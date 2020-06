SADISTO! DOVEO SI ME DO STANJA BOLESNICE: Maja vrišti, plače i POVRAĆA! Preti Janjušu da će ga UBITI! (VIDEO)

Drama Maje Marinković i Janjuša ne prestaje. Maja je u jednom trenutku toliko pobesnela, da je skočila na Janjuša i počela da ga udara i da urla.

"Odgovori mi na pitanje, ubiću te, mrzim te. Zašto se distanciraš sada kada mi je najteže? Neću smeti na ulicu da izađem, ja sam najomraženija", urlala je Maja.

foto: Printscreen

Maji se u jednom trenutku slošilo, pa je otrčala do kupatila da povraća, a onda se vratila i prebacila to Janjušu.

"Da sam doživela da povraćam na nervnoj bazi...", prebacivala je Maja, a njihova svađa se nastavila.

"Na čemu smo ti i ja? Doveo si me do stanja da budem tu kao bolesnica. Vidi kako si hladan! Kada je tebi bilo loše, ja sam te zagrlila. Kao da voliš ovo... Ti si sadista, to je onaj što voli da muči druge ljude", govorila je Maja, dok je Janjuš samo u jednom trenutku predložio Maji da ide u zatvor da se smiri.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir