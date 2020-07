ISKRENA ISPOVEST ZORICE MARKOVIĆ! To nije ljubav, nego bolest! A onda oplela po Mensuru kao NIKAD PRE! (VIDEO)

Zorica Marković danas je porazgovarala sa Drvetom mudrosti o rijaliti cimeru Mensuru Ajdarpašiću, te njegovom odnosu sa Minom Vrbaški. Pevačica je otvorila dušu pa naglasila da ga smatra dobrim momkom, koji iz porodice nosi bol zbog kojeg i "ne može drugačije da se ponaša prema devojkama niskog morala".

"Ne znam šta se sa njim dešava, mi smo ušli zajedno, kao dva frenda. Prvi rijaliti mu je, okej. A svi vidimo šta se sada dešava. Mislim da se na nezdravoj osnovi ne može graditi ništa. To nije ljubav, to je po meni bolest. Mensur je dobar čovek, emotivac", počela je ona.

"Mensur ima malo te tradicije u sebi, ima tog patrijarhalnog u sebi, to nosi iz kuće. Ja se iskreno nadam da će izvući nešto pametno iz ove situacije. Zaneo se u nekim situacijama, izgovorio je neke reči koje nije trebalo. Ja mu želim puno sreće u životu, dobar je momak, kvalitetan je momak, ima neke mane koje bi trebalo da ispravi. Ja sam provalila da on iz porodice nosi neku tešku bol i da ne može drugačije da se ponaša prema devojkama lakog morala. Verovatno Mina nije devojka za njega. Oni su najgore moguće proveli ovde vreme, njihova veza je pakao bila. Ne mogu samo njega da krivim, ali za to ponašanje i lomljenje... Bespotrebno je to što kaže da ga svi mrzimo. Isprovociran je bio sa njene strane. Evo sad ide kraj, ja mu želim puno sreće, kao i svim ostalim zadrugarima", pričala je ona.

