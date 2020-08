OSMAN JE ZA MENE MATORA DRTINA! MOLIO ME DA BRANIM STEFANA: Miljana Kulić vratila Kariću, pa iznela njegove TAJNE!

Osman Karić nastavio je rat sa Miljanom Kulić na društvenoj mreži Instagram, te joj je uputio žestoke prozivke.

Miljana je rešila da mu javno i odgovori na sve.

"Ja apsolutno ne želim da se spuštam na njegov nivo, on je za mene matora drtina. Sramota je što vređa ženu, treba da pogleda sebe na šta liči, ja ću smršati i niko ne treba da se vređa na osnovu kilaže, jer niko ne zna zbog čega je to, da li je u pitanju hormonski problem ili neka druga bolest, ili sam se ovako ugojila. Bog sve gleda i vraća, a ni on bolje ne izgleda, ima stomak kao trudni miš i da ne vidi onu stvar od stomaka. On je iskompleksiran i planira da uđe u Zadrugu preko mog imena, on je mislio da ću ja da mu odgovaram. Meni šalju šta on objavljuje, ali ja se ne obazirem na to. Poručila bih mu da izvadi silikone iz usana i vidi se da nije bio dobar otac, očigledno je da je Stefana majka vaspitala, dok se on k*rvao sa k*rvama po Beogradu", izjavila je Miljana i dodala:

"Apsolutno mi nije inspirativan za svađu, ja sam se srela u emisiji sa njim, molio me je da branim Stefana i da mu kažem da se skloni od Ive, ali ja mu nisam učinila to, jer ja nisam pristrasna i ne zanima me da budem na nečijoj strani i tada se okrenuo protiv mene."

