MIŠEL MI JE PRETIO DA ĆE DA OBESI MILJANU, NISAM ZNALA GDE MI JE DETE! Marija grcala u suzama, pa poručila samo JEDNO!

Marija Kulić je jecala u emisiji uživo dok je pričala o ćerki Miljani Kulić, pa poručila da neće imati milošti prema Mišelu.

"Ovako! Ja moram da počnem ovo komentarisanje, svi ste Miljanu upoznali, ali ja moram da kažem ljudima nešto o mom detetu. Jedna devojka u rijalitiju prošle sezone, je jednom mene iskometarisala i rekla kako se u mojim očima vidi tuga, i kako sam nesrećne. Ja ne mogu da kažem da je tako, Miljana je moja sreća, podarila mi je unuče. Ja njoj kažem svašta i malo grublje, da bi me shvatila. Ona mora da shvati da je majka, i mora da se uozbilji. ja čuvam dete jer je zlato, a njoj ne mogu da budu neke stvari preče. Ona je posebna od moje još dve ćerke, ona je duša od čoveka i sve će da ti da. Ona je veliki borac, ali me pogađa kada kažu da je ona bolesna. Od kako je ona počela da gleda pevače, niko od nas nije bio imao snage da je odvrati, pretila je da će se ubiti, čak smo je tražili i na železničkoj stanici. Mogu samo da kažem da smo mi prošli pakao, a prema Mišelu neću imati mislosti dok je ovde! Ona nije mogla da se socijalizuje jer je imala veliki problem. Ona je išla u Čačak zbog njega, i radila je kao konobarica kako bi išla kod njega da ga obilazi. Svaki treći dan smo išli po nju i vraćali je. On je meni zagorčao život, zvao me je i pretio kako će da je obesi, ja nisam znala šta mi je sa detetom! Onda sam čula da su je tukli. Ona nije imala našu podršku, sama je htela, a on je došao ovde da glumi žrtvu. Nekada sam molila ćerku srednju da ide sa njom, ali ona nije htela, a drugo društvo nije imala. Mene sada čeka pakao ovde, ja to znam. Sve su to bili stresovi za mene, njegovo obezbeđenje ju je vraćalo a ona me tužno pozove i kaže mi kako su je vratili", rekla je Marija, i dodala:

"Ja sam jednom pričala sa njim, i moram da objasnim sve. Ja sam njemu rekla i molila ga kao čoveka, da sedne sa njom i popriča, i da će je verovatno proći želja. On je to odbio, i ponašao se kao i sad, drsko i bezobrazno. Tražila sam pomoć lekara, i privatne lekare sam uzimala kako bi ona sve prevazišla. Ona je završila u Kraljevu u psihijatrijskoj bolnici, odakle su me pozvali i obavestili da je ona smeštena tamo, i da se sama javila. U trenutku kada sam je videla da je kao zombi, došlo mi je da umrem. Ona je meni rak rana, i ja za nju oči vadim", prisetila se Marija.

"Ona je sada dobro, i pokazala je da je vesela i nadam se da će ovakva ostati do kraja. Ja sam najsrećnija kada je ona ovako srećna i vesela. Narod nju voli, i ona je dobra takva za rijaliti. Ponavlja, ona ima jako dobru dušu, ali sada je počela da radi protiv sebe. Ja ne mogu da umrem, dok ne vidim da je ona dobro i da je stabilna, i dok ne vidim da je ona srećna sa nekim čovekom koji je zaslužuje. Mislim da sam zaslužila da mi dete bude srećno, i da može da izvede svoje dete na pravi put! Druge stvari koje se bojim, jeste da je lakoverna, i da je Zola koristio neke supstance, pa me je strah da nije on nagovorio i nju da to uzme!", rekla je Marija.

