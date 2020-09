ĆERKA SAMO ŠTO MU SE NIJE PORODILA A ON PRAVO U RIJALITI Karađorđe Subotić ušao u VILU u Zemunu i odmah pričao o BEKSTVU

Karađorđe Subotić je novi takmičar osme sezone "Parova", a njegovom ulasku su se svi obradovali. Njebova ćerka Aleksandra Subotić je ušla u deveti mesec i samo što se nije porodila, a on je odlučio da uđe u rijaliti.

Na samom početku Subotić se prisetio bekstva iz zatvora:

- Devedesetih sam pobegao iz zatvora. Imao sam jednog bezbobraznog, arogantnog, stalno me je pretresao... To me je strašno nerviralo. Posle posete ja sam otvorio rešetke i napustio tu ustanovu. Nakon bekstva iz zatvora, pobegao sam u Italiju. Tamo su me ponovo uhvatili, ali, ja sam pobegao i polomio nogu. Međutim, ponovo su me uhvatili i mislili da sam neki terorista. Vratili su me u Centralni zatvor, četrdesetak dana sam bio u samici - prisetio se Subotić.

