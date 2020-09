DUGOVI, AFERE, EKSPLICITNI KLIPOVI I PREVARE: Evo kakav je zaista odnos Anje i Cveleta, glavnog RIJALITI PARA!

Veza Jovana Cvijetića Cveleta i Anje Todorović jedan je od glavnih tema u rijalitiju.

Anja je saznala od Anakonde da se Cvele dopisivao sa drugim devojkama i da je slao svoje gole fotografije jednoj ženi iako je bio u vezi sa njom. Njihov zajednički prijatelj Milan otkrio je kako je sve bilo pre rijalitija.

Kako je izgedala Cveletova i Anjina veza pre rijalitija?

- Bila je napolju najnormalnija, kao i svaka druga veza. Imali su i svađe, kao što ih ima u svakoj vezi. Sve je isto kao što je i unutra, ne pretvaraju se.

Koliko su bile burne te svađe? Juče je za Crnim stolom pokrenuta tema da je Cvele Anju stiskao za ruke, bio nasilan i da je lomio apartman.

- Nije, to je ona malo preuveličala. To je i sama danas rekla. Takođe, to je priznala i u krevetu kada su ležali. To je pričala jer je povređena zbog nekih stvari koje joj verovatno nisu bile rečene, a desile su se pre nje.

Kako komentarišeš to što zadrugari govore da su njihove svađe iscenirane i da su se sve dogovorili pre ulaska u rijaliti?

- Nije istina. Nisu se oni ništa dogovarali pre rijalitija. Jednostavno, oboje znaju da buknu u nekim situacijama. Njega boli neistina koja se trenutno plasira, a nju ne znam. Znala je za bar 99 posto stvari koje su se desile.

Znala je za situaciju kada je slao gole fotografije drugoj ženi?

- Ne. Ni ja ne znam da je slao. Koliko znam to su one fotografije koje je imao na Instagramu. On i dalje ima te slike na svom profilu, nije ih nikome slao. Znala je za ta dopisivanja.

Da li je Cvele i ranije imao kontakt sa starijim ženama?

- Ne. Nema ništa od one priče oko plaćanja.

Šta možeš da nam kažeš o p*rno snimku iz apartmana? Plasirala se priča da se na snimku nalazi Anja, pa je Cvele demantovao to.

- Nije Anja na snimku, nema ni tetovažu ta devojka. Nisam gledao snimak, ali znam da nije Anja na njemu. Možda čak nije i Cvele.

Da li su njih dvoje bili skloni prevarama pre rijalitija?

- Ne. Nisu radili takve stvari jedno drugom.

Postoji priča da se Anja dopisivala sa Adamom Đoganijem i da je trebalo da se vide, iako je ona uplovila u vezu sa Cveletom.

- Anja je bila sa Adamom u vezi. Moguće je da su se čuli par puta, ali verovatno nisu ništa imali.

Kako je Anjina porodica reagovala na Cveleta?

- Sad u ovim situacijama su baš protiv svega, kao i njegovi. Ne podržavaju ih. Kažu da treba da puste jedno drugo i da krenu dalje, pošto ovo očigledno nikuda ne vodi.

Kada bi Anja dobila telefonski poziv sa porodicom, da li bi je direktno savetovali da se skloni od njega?

- Da, verovatno bi. Juče sam pričao sa Anjinim tatom, tako da da.

Da li si znao da Cvele duguje novac nekome?

- On nikome ne duguje. Pozajmio je novac od banke, tačnije digao je kredit. Uzeo je od mene, ali ja to ne računam. Mi smo drugari, tu smo da jedan drugom pomognemo.

