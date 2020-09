OGLASIO SE ANJIN OTAC! Otkrio sve o novcu koji je ona dala Cveletu, o maltretiranju, TAJNOM DOGOVORU, pa šokirao izjavom

Veliku pažnju javnosti prethodnih dana izazvali su Anja Todorović i Jovan Cvijetić Cvele. Njih dvoje su ušli u Zadrugu kao par, ali je mnogo prljavog veša isplivalo u javnost, a najviše od njih samih. Saznali smo da je Cvele bio sa ženama starijim od sebe, koje su ga plaćale, te da se Anja dopisivala sa nekim zadrugarima pre ulaska u rijaliti, pa da je Anjin tata pomagao Cveletu, da postoje njegovi eksplicitni snimci, a sinoć je Anja istakla da je pozajmljivala novac Cveletu koji je uzimala sa očevog računa, te da su imali sukob naZlatiboru i da ju je on stezao za ruke zbog čega su joj ostajale modrice.

Mnogo toga je izneto za nešto više od dve nedelje otkako je počela Zadruga, a kako je često pominjan Anjin otac, portal Pink.rs stupio je u kontakt sa njim, kako bismo saznali šta on misli o celoj situaciji. Na samom početku, Ljubinko Todorović nam je objasnio celu priču oko novca, ali otkrio i šta zna o svađama njegove ćerke i njenog dečka.

- Ja sam video nešto, nisam pratio sve, jutros sam video da je bio cirkus. A cirkus je otkako su ušli. Prvo, nije to moj račun, to je u drugom kontekstu, vidim da je dosta toga uzeto iz konteksta i umotano u neku drugu foliju. To nije moj račun, to je Anjin račun i njen novac koji je zarađivala od Instagrama i od tih reklama. E sada, ja dobijam izveštaj zato što ona dobija novac na kartici, nešto post netom i ja dobijam izveštaj od toga jer se njeno mesto stanovanja i dalje vodi u Arilju i taj izveštaj iz banke stiže na kuću. I ja vidim onda na taj račun koliko legne para, koliko dobije para, znam otprilike koliko su njeni troškovi da normalno živi i znam koliko je to da može da živi laganim životom. Pogotovo što ja plaćam taj njen deo stana, to je dogovor naš i moja obaveza kao roditelja, dok god je ona na budžetu i sve. Mi smo taj stan plaćali ceo, u početku je Anja živela sama, a posle je došla njena rođaka, pa smo po pola dok nije došao Cvele, pa je onda on plaćao deo, nije to ni dugo, to je dva meseca da su oni živeli zajedno. Ja plaćam Anjin deo, on plaća svoj deo i to je to. Međutim, video sam da je tu podizano sa tog računa 70, 60, 50 hiljada, znam ja da troškova ima i sve, ali opet toliko odjednom novca da podigne, morao sam da je pitam šta je problem tu. Ja pokušavam da ispratim kao roditelj gde se kreće i šta radi, ali ne mogu da ispratim svaki njen korak, bilo bi glupo da to radim devojci koja ima 21 godinu. I onda sam je ja pitao jednom "Šta radiš ti tamo, šta, je l' imaš neki problem? Je l' nešto radiš što nije u redu?", znam da ne pije, da se ne drogira, ne puši, ali otkud znam, može preko noći da uzme nešto i ode sve na drugu stranu, to mi je bilo prvo u glavi. I ja kažem šta, ona kaže "Pomognem ja Jovanu kad treba neki put" i ja vidim da mu je ona pomagala, ali da joj je on vraćao. I zadnji put sam bio prisutan kad je trebala ta operacija nosa, ona je imala devijaciju i uradila je tu operaciju i te neke pare mu je pre toga pozajmila, on je vratio i to znam jer sam bio prisutan. E sad, ne znam šta se dešavalo pre toga, nisam toliko obraćao pažnju, a kad su počele te priče da je Jovan bio sa ovom iz interesa, sa onom, onda sam ja počeo da razmišljam u glavi da ne pravi nju budalom, otkud znam šta se dešava i ja sam reagovao što se toga tiče. Ja nisam tu hteo da se mešam u njihovu vezu, samo sam Anji rekao da kad ima neki problem, a ne može sama da ga reši, da se javi meni. Bukvalno tako, ne samo za vezu, za sve. I jednu i drugu sam pokušavao da nauče kroz život da idu same, ali kad udare u zid, zovu mene - rekao je Ljubinko.

- Jedan je bio, nazovi problem, kad je Anja operisala nos, Jovan je bio dva, tri dana u Meljaku, mi smo bili tamo zbog toga, moralo je da joj se pomogne. Oni su se posvađali jedan dan, izbila je svađa, ja sam reagovao i rekao "Ne možete ovako, ja to neću da slušam, ajte vi malo ohladite, pa kad mi odemo kući, vi rešavajte vaše probleme" i on kaže "Ja idem na Meljak", on je otišao, moja žena je ostala sa Anjom. Mada ja sam video i rekao "Vaša veza ne vodi ničemu" jer se oni stalno svađaju, a to su neke banalne stvari, poput što si išao ovim putem u prodavnicu, a ne ovim, budalaštine. Ja sam rekao da ne razumem da se te neke stvari dešavaju. Rekao sam im da ne muče sebe i jedno drugo, rasturajte to, mladi ste, jer sve što traje duže, postaju veći problemi jer to se puni, ide i jednom pukne i može da bude svašta. Anja je tu rekla "Neću ja više sa njim", ja sam rekao da neću da ih vidim zajedno ako već neće sa njim. Međutim, posle tri dana...

Kako je Anja iznela da je imala modrice od Cveleta kad su bili na Zlatiboru, upitali smo Ljubinka da li zna nešto o tome.

- To nisam znao. Oni su bili ovde na Zlatiboru i jedno veče su došli kod mene, ja nisam video nikakav problem i kad su krenuli, oni su svratili samo na blic i otišli za Beograd, nisam mogao to da primetim. Ali, posle, po ovim nekim pričama, ja sam saznao sa druge strane jer je ona to da li Vasketu, kome je rekla. Pazite, ja znam njega, njegove roditelje, on je u afektu rekao neke stvari za Jovana koje nisu bile ni u redu ni ovo, ja i dalje mislim da Vaske nije loš momak. Kao najbolji drug nije trebao da iznese, to je nisko. Zvao je on mene, objasnio mi neke stvari kad je izašao, ali ja sam mu rekao da nije tako trebalo, ja znam po svojim prijateljima i on se složio sa tim i verovatno će Anja i on to izgladiti između sebe. To nisam znao, ja sve mogu da progutam, ali to mi ne bi bilo svejedno. Sve mogu, ali ja sam okružen ženama i hiljadu se puta dođe u neku situaciju, svađe i to, ali nikad ne bih pomislio da tako nešto uradim, a pogotovo prema mojoj deci. Pitao sam je, kad je bila zadnja svađa, da li je imala problem da je napadao, tukao, da ja to znam. Ona je rekla da nije, kao, sve što je bilo, ali je nije udario. E posle mi je Vasko rekao da je stezao, drmusao, ali ja nisam mogao to da reagujem jer je već ušla, ja sam to saznao pre vas 10 dana - rekao je Ljubinko.

- Nije to ništa sinoć izmišljeno od onoga što je Anja rekla, nije trebala to da kaže, nije način kad si sa nekim u vezi da iznosiš svoj veš, ali znajući kakva je ona kada je isprovocirana, ona ne razmišlja. Da je razmišljala, ne bi se pomirila sa njim posle svega što je izneto pre neki dan. Ja da sam neutralan, ono što ljudi komentarišu, i ja bih pomislio da je namešteno. Jer svako normalan ne može da shvati da ti oprostiš nešto tako, ajde da imaju decu, pa tako nešto okej, ali ona jednostavno ne ume da preseče, da kaže "Tako je, gotovo". Ovo je njoj prva veza ozbiljnija, pre je imala nekoliko momaka, ali je to bila smejurija. Ovo je bila kao ozbiljna veza koje je bezveze. Ja sam bio protiv toga da uđe u rijaliti, nije imala potrebe, fakultet ide lepo, ona se šali sa tim, ima kapacitet i umesto tako da je živela, ona kaže "Hoće još da pokaže ljudima" zbog tih pustih slika na Instagramu. I to sam joj govorio da nije pametno, 250 hiljada pratilaca, 100 hiljada ne daj Bože kakvih. Ja uvek pokušavam da nju nateram da sama shvati. Mogao sam ja njoj da zabranim, ne vredi, ne može tako, ali eto sama da shvati neke stvari da ne mora. Ali ja što više pokušavam, ona pravi neke ispade. Na najteži mogući način ona shvati pravu istinu, to je najbolja formulacija njenog života - zaključio je on.

