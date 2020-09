ODRASTAO SAM NA ULICI, NISAM IMAO NOVCA! Čorba otvorio dušu o teškom DETINJSTVU, pa sa KNEDLOM U GRLU spomenuo roditelje!

Milan Janković Čorba u razgovoru sa Milicom Kemez i Miljanom Kulić prisetio se svoje prošlosti, pa je priznao da nije imao sjajno odrastanje jer je krenuo lošim putem.

"Pričao sam o odrastanju, i to mi je bio posao od kojeg sam mogao da profitiram. Ja sam odrastao na ulici. Ja nisam imao novca, ali moji roditelji su podigli kredit i otvorili restoran, kako bismo opstatali na Kosovu, ali nisu uspeli sa tim poslom. Sa 19 godina sam napravio veliki problem, a onda sam počeo da radim kao kuvar i postao šef kuhinje", ispričao je Čorba.

"Igrom slučaja našao sam se na ulici, i to se ispostavilo kao hobi, a kasnije sam profitirao, imao sam 16, 17 godina. Kada sam imao 19 godina sestra je uspela da me izvuče iz toga. Shvatio sam da treba da se nađe pravi put, ne ponosim se time, već pričam kroz šta sam prošao. Sa 19 sam počeo da radim legalno i 10 godina radim profesionalno kao kuvar", otkrio je on.

