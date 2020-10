Filip Car ispričao je cimerima u rijalitiju šta radi svaki put kada ima borbu sa nekim.

On je detaljno objasnio šta se dešava pred tuču kada nije u rijalitiju.

"Kod apoteke, on me pozove jedan na jedan. I ja sebi pesnicu u nos, bradu, izudaram sebe. I čovek kad je video, potrčao... To uvek radim kad imam tuču jedan na jedan. Udare me živci, znaju svi moji drugovi kada me voze na tu tuču", prepričavao je Filip.

Jovana Tomić Matora i Vuk Mob su se smejali Filipovim pričama.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir