MINA VRBAŠKI URNISALA TOMOVIĆA! Jedva obuzdala bes dok je pričala o bivšem dečku: Takav profil čoveka ne treba da mi PRILAZI!

Mina Vrbaški otkrila svoje dosadašnje utiske od ulaska u novu sezonu rijalitija Zadruga 4, pa bez dlake na jeziku oplela po bivšem dečku Vladimiru Tomoviću.

foto: Printscreen/Zadruga

"Imam već svoju delegaciju. Anđelo, Šebez, Ša i mnogi drugi. Za njih tvrdim da će mi biti baš dobri prijatelji, šalimo se, pričamo. Promenila sam mišljenje o nekim zadrugarima. Što se tiče Cara, slušala sam šta je pričao o meni sa Monikom, i bilo sam jako iznervirana zbog toga. Filip je neiskvarena duša, nije navukao sa ovakvim ljudima. Ja svima uvek oprostim, pa sam tako i njemu. I ona situacija danas, uspela sam da ga utešim. Ne mogu da verujem da je neko kvaran kao Toma, i žao mi je što se sve desilo. Zgotivila sam se sa Filipom, i nadam se da ćemo imati dobru relaciju", objasnila je Mina.

"Tomović i ti? Da li si očekivala da će ti se javiti? Kakav utisak imaš o Jovani?", pitao je Darko.

foto: Printscreen/Zadruga

"Ne, nema šta ja sa njim da pričam. Znaš i sam šta je sve pričao o meni u emisiji, pa onda ovde. Moj i njegov odnos nema šta da se pominje, on ne treba da mi prilazi. Takav profil čoveka ne treba da mi prilazi. Njegova priča sa Jovanom deluje kao da kopira i njega i Draganu Mitar, i podseća na te priče od ranije, mogao je bar nešto da promeni", rekla je Mina.

"Jovani sam rekla da treba da uradi kako oseća, i da joj ta priča ne treba. On se podsmeva njenom dečku, pokušava da ga spusti, to mi je strašno, ja tog Luku znam, on je normalan, prizeman, kulturan, i zato kažem, ona treba da se pomeri od njega, i da mu ne daje prostor. Sve što Vladimir radi su mi fore koje radi dečko od 23 godine. Toliko mi to jadno izgleda, tek sad vidim kakva sam bila", rekla je MIna.

