MINA VRBAŠKI PONOVO U RIJALITIJU: Opremila sam se informacijama! Tomović će biti VAZDUH za mene, nema više MALTRETIRANJA! (VIDEO)

Mina Vrbaški ponovo je učesnica rijalitija, na iznenađenje mnogih.

Ona je pred ulazak progovorila i o Filipu Caru, o kome nema lepo mišljenje.

"Malo me je iznenadila Nataša, a bila me je zanimljiva. Podsetila me je na mene, kada je rekla da je zauzeta, pa sutradan odmah sa Anđelom. Jedva čeka da popričam sa Filipom Carom, prozivao me je. Rekao je da devojke poput mene ne mogu da sede za istim stolom kao on. Fino, kratko i jasno ću da kažem šta imam. Slušala sam razgovor sa Kristijanom, ne dopada mi se kako Filip predstavlja Aleksandru. Jezivo je kako priča o meni", istakla je Mina, pa progovorila o Mensuru i Tomoviću:

"Mensur i ja smo završili, nema potrebe da se priča o tome. Ne planiram sa Tomovićem ni da se pozdravim. Biće vazduh za mene. Očekujem napad od njega. Ne želim sukob sa njim. Spustiću ga ako bude nešto što se meni ne sviđa. Ja i dalje imam emocija prema Mensuru. Ne bih volela da on uđe, to ne bi bio dobar spoj. Napisao mi je jednu poruku, poželeo sreću", dodala je Vrbaški.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir