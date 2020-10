UDARAO ME JE SVUDA, A KAD JE VIDEO DA SAM MODRA, ČUPAO MI JE UŠI! Maja iznela još JEZIVIH detalja iz odnosa sa Janjušem!

Maja Marinković, bivša učesnica rijalitija nedavno je optužila bivšeg ljubavnika Marka Janjuševića Janjuša da ju je maltretirao tokom njihove veze.

Ona je podelila fotogorafije na kojima je modra, navodeći da su to posledice burnih svađa sa Janjušem.

Ipak, tu nije stala, već je sada iznela još detalja, gde tvrdi da je Janjušević bio nemilosrdan u trenucima kada dođe do svađa. Međutim, priznala je da ima i njenoj učešća u svemu tome.

"Mi smo se dosta svađali, imali smo zaista burne svađe. Ne mogu ja sada da kažem da me je on tukao, a da ja ništa nisam radila. Ja sam burnog temperamenta, ali ne može da se poredi udarac mene od 50 kilograma i njega od dva metra", rekla je ona i otkrila kako je došlo do incidenta između njih.

"Tražio je da mi vidi telefon, a kada mu nisam dala, uhvatio me je za kosu i povukao", nastavila je ona i istakla da je sve radila iz ljubavi, a da je počela da sumnja da Janjuš sve radi u dogovoru sa suprugom, radi publiciteta, te da je ona ta koja je prevarena i povređena.

