TRPI JAKE BOLOVE, NE POMERA SE IZ KREVETA I PSIHIČKI JE LOŠE! Sestra Jovice Putnikovića otkrila nove detalje iz BOLNICE!

Posle saobraćajne nezgode koju je doživeo prilikom pada sa motora, bivši učesnik "Zadruge" Jovica Putniković nalazi se u bolnici, na odeljenju Ortopedije gde se još uvek oporavlja.

Poslednja od tri operacije trajala je devet sati, a Putniković se oseća malo bolje iako, kako nam je kazala njegova sestra, trpi jake bolove.

"Svakodnevno se čujemo i pokušavam da mu pružim podršku koliko mogu. Jovica je jak dečko, ali moram da kažem da su to jaki bolovi. Kada dobije inekcije, terapiju, bol se smiri na dva sata, a onda ponovo počne. Ali to tako valjda mora. Sve vreme je u krevetu, ne pomera se, ruka mu je u gipsu. I to mu teško pada, što sve vreme leži. Sada ima poseban dušek, kako mu mišići od ležanja ne bi atrofirali", rekla je njegova sestra Nevena.

Prema njenim rečima potkolenica je u boljem stanju nego ruka, pa će tako gips morati da nosi četiri do šest nedelja.

foto: Kurir, Printscreen

"Samo da stane na noge. To nam je najveća želja. Trpi bolove, psihički je malo lošije, ali se trudimo svi da mu skrenemo misli. Daće bog samo da ozdravi. Samo da prestane to da ga boli. Kaže da su to nesnosni bolovi. Baš se muči", priča očajno.

Ona dodaje da ga sada ne opterećuju drugim stvarima, te da im "Zadruga" nije predmet razgovora, iako je njegova verenica Maja Marković učesnica ovog rijaliti šou programa.

"Trudimo se da ga poštedimo informacija iz "Zadruge". Kada se oporavi neka vidi šta će biti dalje. Ali za sada nam je najbitnije da on bude kako treba. Kazao mi je: "Nensi, imam bolove, da ne razmišljam o "Zadruzi", stakla je ona.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir